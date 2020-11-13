13.11.2020 (11:00)

Завершается психологическое обследование военнослужащих объединения ПВО-ПРО

Со 2 ноября в 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) в рамках подготовки к новому учебному периоду проводится психологическое обследование военнослужащих на допуск к несению службы с оружием. По состоянию на 11 ноября обследовано более 90% офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат объединения.

Подобные мероприятия направлены как на исследование индивидуальных психологических особенностей военнослужащих и составление прогноза развития социально-психологических процессов и явлений в воинских коллективах, так и на психологическую профилактику нарушений воинской дисциплины.

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