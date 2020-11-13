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13.11.2020 (12:00)

Подразделения РХБ защиты ЦВО получили более 30 современных образцов вооружения в 2020 году

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) получили более 30 современных образцов вооружения и военной техники в 2020 году. Об этом сообщил начальник управления РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов, подводя итоги боевой подготовки войск.

«Более 30 единиц вооружения и специальной техники поставлены в соединения и воинские части РХБ защиты в текущем году. Среди новинок - современные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе грузовика КамАЗ, мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции КДА, комплекты универсальных станций специальной обработки и термодымовой аппаратуры ТДА-3», – сказал он.

Родионов добавил, что освоение новой техники проходило в ходе учений различного уровня, а также мероприятий дезинфекции социально значимых объектов в регионах дислокации округа в рамках мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции. «Поступление нового вооружения парка войск РХБ защиты повышает эффективность решения всего спектра задач в различных климатических условиях как на военных, так и на гражданских объектах», – добавил полковник Александр Родионов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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