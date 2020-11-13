13.11.2020 (12:30)

В свой профессиональный праздник военнослужащие войск РХБ защиты продолжают обеспечивать химическую безопасность работ в Усолье-Сибирском

Личный состав сводного отряда Минобороны, который прибыл в г. Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории предприятия «Усольехимпром», продолжает обеспечивать химическую безопасность проводимых работ даже в свой профессиональный праздник.

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Современные войска РХБ защиты ведут свою историю с 13 ноября 1918 г., когда приказом Реввоенсовета № 220 была создана Химическая служба Красной Армии.

На сегодняшний день войска РХБ защиты включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск ВС, воинские части и организации непосредственного подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные воинские части.

На них возлагаются задачи по выявлению и оценке РХБ обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, дорог и сооружений, применению аэрозолей для маскировки, огнеметно-зажигательных средств для поражения противника.

Кроме этого, войска РХБЗ развиваются как войска двойного назначения, способные решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф на радиационно, химически и биологически опасных промышленных предприятиях.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском.

Сводный отряд Минобороны прибыли в Усолье-Сибирское 10 августа. За 3 месяца проведения работ военнослужащие обеспечили безопасность перекачки более 100 тонн токсичных химических веществ из 17 аварийных емкостей. Обеспечили проливку водой более 36 тыс. тонн железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и постановку более 260 водяных завес во время работ по его демонтажу.

На данный момент военнослужащие продолжают выполнять задачи по обеспечению химической безопасности работ на аварийных скважинах подземного хранилища химических отходов, а также ведут непрерывный мониторинг химической обстановки на территории промышленной площадки и проводят отбор проб грунта, воды и воздуха для последующего лабораторного исследования на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

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