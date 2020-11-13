13.11.2020 (12:15)

В 2020 году военнослужащие ЦВО апробировали три новых способа действий подразделений РХБ защиты

Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) апробировали три новых способа действий в ходе мероприятий боевой учебы в течение года. Об этом сообщил начальник управление РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов, подводя итоги боевой подготовки войск в 2020 году.

«В ходе тактико-специальных учений, проходивших на полигонах на территории Урала, Сибири и Поволжья в течение учебного года, впервые отработали ведение химической разведки в движении с применением современного прибора дистанционного действия ПХРДД-3, установленного на бронебазе БТР-80. Применение ПХРДД-3 позволило увеличить площадь ведения РХБ разведки с двух до трех километров», - сказал он.

Родионов отметил, что вторым новшеством стало применение нового аэрозольного состава АОС-ИК, позволяющего скрыть в инфракрасном диапазоне бронетехнику от систем наведения крылатых ракет. Состав распылялся при помощи современной термодымовой аппаратуры ТДА-3.

«Также сократили время проведения специальной обработки техники почти в два раза (с 10 до 6 минут) за счет круговой дезинфекционной рамки системы «Каскад», разработанной специалистами ЦВО. Данная рамка была установлена на выезде из района условного заражения и обеспечила непрерывную обработку выходящих из него вооружения и военной техники без контакта экипажа дезинфекторов с условно зараженной техникой», – добавил офицер.

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