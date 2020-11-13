13.11.2020 (10:45)

Перед зимним периодом обучения с офицерами объединения ПВО-ПРО проведен учебно-методический сбор по их допуску к несению службы в суточном наряде

В управлении первой армии ПВО-ПРО (особого назначения) прошли учебно-методические сборы по допуску офицеров к несению службы в суточном наряде и выполнению специальных обязанностей с оружием перед зимним периодом обучения 2021 учебного года. В мероприятии приняли участие более 70 военнослужащих.

В ходе сборов офицерам довели положения статей Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, разъяснили основные ошибки и замечания в ходе несения службы и при смене лиц суточного наряда, требования безопасности при обращении с оружием, случаи получения травм в ходе несения наряда в результате неосторожности или безответственного отношения к оружию. Помимо этого, военнослужащим напомнили порядок действий при приведении в высшие степени боевой готовности, правила и порядок оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим, правила пользования средствами связи и ведения переговоров по открытым и закрытым каналам связи.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции личный состав был поделен по направлениям и учебным группам, на местах соблюдались противоэпидемические меры.

По завершении мероприятия у офицеров приняли зачет на допуск к несению службы в суточном наряде. С данной задачей справились все без исключения.

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