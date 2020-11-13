13.11.2020 (10:30)

Аэродром в Амурской области принял новобранцев воинских частей ВВО

Аэродром Украинка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, расположенный в Амурской области, принял очередное молодое пополнение военнослужащих по призыву, прибывших для прохождения службы в частях Восточного военного округа.

Эта команда в количестве 220 человек сформирована военными комиссариатами Южного военного округа для прохождения службы в общевойсковых бригадах 35-й армии Восточного военного округа.

В ходе проведения мероприятия по доставке военнослужащих по призыву к местам службы соблюдены все требования безопасности, а также профилактические меры по недопущению распространения вирусных инфекций и других заболеваний, присущих осеннее-зимнему периоду.

За 2020 год аэродром Украинка принял несколько тысяч человек личного состава для прохождения службы на восточных рубежах Российской Федерации.

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