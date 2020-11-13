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13.11.2020 (10:15)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали плановые полеты с дозаправкой в воздухе

В Амурской области на аэродроме Украинка экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали полетные задания в условиях темного времени суток. Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 4 часов.

В ходе полетов летчики дальней авиации отработали дозаправку в воздухе, которая проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Дистанция между самолетом-заправщиком и стратегическим ракетоносцем при выполнении данного учебного элемента составляла менее 20 метров.

Полетные задания выполнены под руководством врио командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

Лётно-инструкторским составом авиационного соединения, отмечены слаженные действия экипажей при отработке данных полетных заданий.

Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом она позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, как в светлое, так и темное время суток, при любых метеорологических условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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