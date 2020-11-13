13.11.2020 (09:59)

Подразделения РХБ защиты Тульского соединения ВДВ учились обнаруживать химическое и биологическое заражение с помощью десантируемых машин РХБ разведки

На военном полигоне под Тулой прошло тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты. Оно проводилось в рамках освоения новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, поступающей в Воздушно-десантные войска, и совершенствования полевой выучки подразделений в сложной радиационной химической и биологической обстановке.

Основной упор при проведении занятий делался на практические действия при работе на новейших системах РХБ разведки и наблюдения.

Машина РХМ-5М позволяет в короткие сроки обнаруживать отравляющее вещество либо очаг биологического заражения.

Как отметил начальник службы РХБЗ соединения гвардии подполковник Александр Ефременко, «подразделения РХБ защиты Тульского соединения оснащаются новыми средствами вооружения и разведки такими как машина РХМ-5М, которая позволяет в короткие сроки обнаруживать отравляющее вещество, определять его тип и степень поражения войск, тем самым значительно повышая живучесть подразделений».

В ходе тактико-специальные учения более 50 специалистов РХБ защиты Тульского соединения Воздушно-десантных войск показали на практике свои навыки работы на новейшей технике.

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