13.11.2020 (09:26)

Военнослужащие России и Пакистана отработали тактику беспарашютного десантирования на совместном учении «Дружба-2020»

Военнослужащие России и Пакистана в рамках совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» отработали тактику беспарашютного десантирования с вертолетов отечественного производства. Тренировка прошла на базе подготовки сил специальных операций Исламской Республики Пакистан в н.п. Тарбела (Пакистан).

В тактическом эпизоде было задействовано более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операции вооруженных сих Исламской Республики Пакистан и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

В ходе тренировки при зависании вертолетов в воздухе на высоте около 20 метров, спецназовцы двух стран спустились на землю по специальному канату, после чего отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, огневых засад и отражение нападения условных террористов в указанном районе.

Накануне мероприятия участники учения провели тренировочные спуски по канату с высоты 12 метров на специальном тренажере, имитирующем спуск с вертолета.

Для выполнения десантирования личного состава были задействованы вертолеты Ми-17 военной авиации Пакистана. Ми-17 – экспортная модификация транспортно-боевого вертолета Ми-8 российского производства.

Совместная тренировка по высадке тактического десанта выполнялась в рамках подготовки к проведению активной фазы учения «Дружба-2020» на базе Национального антитеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Учение продлится до 19 ноября.

Справочно:

Впервые российские военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи с применением вооружения, экипировки и средств связи подразделений сухопутных войск Пакистана.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

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