13.11.2020 (08:00)

В Петрозаводске состоится Церемония торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти-2020»

13 ноября в Петрозаводске состоится Церемония торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти-2020».

«Вахта Памяти» - Всероссийская акция, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, среди которых: поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших при защите Отечества в книги Памяти, организация выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками.

В рамках акции поисковики «боевых» регионов передадут реликвии, найденные на полях сражений, поисковикам «тыловых» регионов для последующей передачи потомкам солдат.

Представители поисковых отрядов также подведут итоги полевого поискового сезона 2020 года, поделятся опытом в организации и проведении полевых экспедиций, и обсудят дальнейшее развитие поисковых проектов.

Важно отметить, что мероприятие организовано с учетом эпидемиологической ситуации и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый участник, принимающий участие в мероприятии, обязательно должен иметь отрицательные результаты ПЦР-теста.

«Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За семь лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 150 000 советских солдат и офицеров, установлены более 7 000 имен и судеб защитников Отечества.

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