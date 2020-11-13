13.11.2020 (07:00)

Колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады совершила марш из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт

Колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 км. из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт.

В составе колонны прибыли бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее доставленные из Российской Федерации самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 на аэродром Эребуни.

Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуша и приступили к развертыванию 4 наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг».

Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением 6 временных наблюдательных постов.

Всего вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.

На них возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения. Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов.

Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Миротворческий контингент оснащен современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 196 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т. г. объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

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