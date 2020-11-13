13.11.2020 (07:51)

С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине прошла тренировка в ходе возникновения условной чрезвычайной ситуации

В рамках проходящего учения по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации (ЧС) с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, состоялось комплексная тренировка по связи, в ходе которой военнослужащие отработали приём и передачу сигналов оповещения о возникновении условной чрезвычайной ситуации на территории Южно-Сахалинского гарнизона.

В ходе тренировки, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи, организовали связь с использованием спутниковых каналов передачи данных между абонентами, обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью, а также организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями.

При выполнении практической части мероприятия была проверена эффективность функционирования автоматизированных систем приёма и передачи информации при решении задач по локализации последствий ЧС, а также были оценены её возможности по передаче большого объема информации, устойчивость имеющихся каналов связи при наличии внешних воздействий, в том числе природного и техногенного характера.

В мероприятии приняло участие более 100 военнослужащих армейского корпуса ВВО, в том числе подразделения военной полиции и военной автоинспекции Южно-Сахалинского гарнизона, а также было задействовано порядка 30 единиц военной и специальной техники.

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