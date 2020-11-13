13.11.2020 (07:48)
В Забайкалье офицеры ВВО готовятся к Всероссийскому этапу «Командирских стартов»
Сборная из офицеров Восточного военного округа в категориях от командира взвода до командира соединения готовятся к Всероссийскому этапу соревнований «Командирские старты».
Более 10 офицеров в воинских званиях от лейтенанта до полковника тренируются в стрельбе из пистолета Макарова на дальности 25 м, плавании на 100-400 м, подтягивании и подъеме переворотом на перекладине, беге на 1-5 км и плавательной эстафете.
Тренировки команды военнослужащих организованы на базе спортивного комплекса СКА города Чита под руководством начальника по физической подготовке общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае.
Всероссийский этап конкурса «Командирские старты» пройдет в Москве.
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