13.11.2020 (07:45)

Строгий контроль организован за переводом военной техники на зимний период эксплуатации в Бурятии

Комиссии специалистов Восточного военного округа проведут в соединениях и воинских частях в Республике Бурятия комплексную проверку качества и полноты подготовки вооружения и военной техники (ВВТ) к зимним условиям эксплуатации и готовности к их боевому применению.

Проведение данных мероприятий направленно на выявление и своевременное устранение недостатков в обеспечении надежности и боевой готовности ВВТ в зимний период.

В ходе перевода техники на зимний режим эксплуатации специалисты выполняют более 50 технических операций на каждой единице техники. В их число входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Для выполнения наиболее сложных работ привлечены специализированные бригады.

Особое внимание при проведении регламентных работ будет уделено ОТРК «Искандер» ракетного соединения ВВО. Представителями предприятий промышленности будет проведено комплексное техническое обслуживание специального оборудования комплекса и шасси на базе МЗКТ-7930 к эксплуатации в зимнее время года.

Помимо этого, поступившая в соединения в ближайшие годы современная автомобильная техника находится на гарантийном обслуживании завода-изготовителя. Специалисты из сервисного центра «КамАЗ» проводят плановые сезонные работы на 20 модернизированных автомобилях КамАЗ.

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