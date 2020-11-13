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13.11.2020 (07:42)

Снайперы ВВО в Бурятии осваивают тактику действий в населенных пунктах

В Республике Бурятия военнослужащие подразделения снайперов Восточного военного округа осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населенных пунктах, определять потенциальные места установки ловушек и самодельных взрывных устройств.

Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады.

Для усложнения задачи во время «прочесывания» местности и выбора позиций, снайперам поступают различные вводные, военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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