13.11.2020 (07:32)
В столице Забайкальского края с участием военнослужащих ВВО состоялась церемония открытия памятника «Маршалу Победы» Г.К Жукову
В краевой столице, с участием военнослужащих воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) состоялась церемония открытия памятника легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову. Торжественное мероприятие прошло в читинском районе Текстильщиков при музыкальном сопровождении представителей сводного военного оркестра объединения.
Военнослужащими роты почетного караула гарнизона в начале торжественной церемонии к памятнику был возложен венок. С приветственным словом, перед собравшимися, выступил исполняющий обязанности заместителя командующего объединением Дмитрий Устинов, отметив особую заслугу Жукова в победе советско-монгольских сил над милитаристской Японией на монгольско-маньчжурской границе в 1939 г., в ходе которых войска осуществили классическую глубокую наступательную операцию с окружением и полным разгромом противника.
Помимо военнослужащих в церемонии приняли участие юнармейцы, представители городской администрации, краевых властей и местные жители.
Памятник представляет собой бронзовый бюст, установленный на высоком постаменте. Скульптор воссоздал образ полководца по фотографиям маршала времен боев на реке Халхин-Гол в Монголии.