Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.11.2020 (07:32)

В столице Забайкальского края с участием военнослужащих ВВО состоялась церемония открытия памятника «Маршалу Победы» Г.К Жукову

В краевой столице, с участием военнослужащих воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) состоялась церемония открытия памятника легендарному полководцу Георгию Константиновичу  Жукову. Торжественное мероприятие прошло в читинском районе Текстильщиков при музыкальном сопровождении представителей сводного военного оркестра объединения.

Военнослужащими роты почетного караула гарнизона в начале торжественной церемонии к памятнику был возложен венок. С приветственным словом, перед собравшимися, выступил исполняющий обязанности заместителя командующего объединением Дмитрий Устинов, отметив особую заслугу Жукова в победе  советско-монгольских сил над милитаристской Японией на монгольско-маньчжурской границе в 1939 г.,  в ходе которых войска осуществили классическую глубокую наступательную операцию с окружением и полным разгромом противника.

Помимо военнослужащих в церемонии приняли участие юнармейцы, представители городской администрации, краевых властей и местные жители.

Памятник представляет собой бронзовый бюст, установленный на высоком постаменте. Скульптор воссоздал образ полководца по фотографиям маршала времен боев на реке Халхин-Гол в Монголии.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ВВО накануне профессионального праздника провели дезинфекцию объектов здравоохранения в Забайкалье
В Амурское общевойсковое объединение ВВО прибыла крупная команда молодого пополнения
Более 1,6 тысяч человек отправлены для прохождения военной службы по призыву на востоке России
В войсках РХБ защиты ВВО подвели итоги деятельности за 2020 год

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false