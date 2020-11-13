13.11.2020 (07:32)

В столице Забайкальского края с участием военнослужащих ВВО состоялась церемония открытия памятника «Маршалу Победы» Г.К Жукову

В краевой столице, с участием военнослужащих воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) состоялась церемония открытия памятника легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову. Торжественное мероприятие прошло в читинском районе Текстильщиков при музыкальном сопровождении представителей сводного военного оркестра объединения.

Военнослужащими роты почетного караула гарнизона в начале торжественной церемонии к памятнику был возложен венок. С приветственным словом, перед собравшимися, выступил исполняющий обязанности заместителя командующего объединением Дмитрий Устинов, отметив особую заслугу Жукова в победе советско-монгольских сил над милитаристской Японией на монгольско-маньчжурской границе в 1939 г., в ходе которых войска осуществили классическую глубокую наступательную операцию с окружением и полным разгромом противника.

Помимо военнослужащих в церемонии приняли участие юнармейцы, представители городской администрации, краевых властей и местные жители.

Памятник представляет собой бронзовый бюст, установленный на высоком постаменте. Скульптор воссоздал образ полководца по фотографиям маршала времен боев на реке Халхин-Гол в Монголии.

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