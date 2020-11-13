13.11.2020 (07:29)

Специалисты РХБ защиты ВВО накануне профессионального праздника провели дезинфекцию объектов здравоохранения в Забайкалье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели специальную обработку первой городской больницы в Чите накануне празднования в Вооруженных силах РФ «Дня войск радиационной химической и биологической защиты».

Силами расчетов авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля КАМАЗ-43114 и автономных приборов, снаряженных раствором для дезинфекции на основе соли гипохлорита кальция, были продезинфицированы административная территория и помещения больницы. При этом общая площадь обработки составила более 700 кв. метров. Работы были проведены в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Дезинфекция объектов военной и гражданской инфраструктуры в Забайкальском крае проводится специалистами войск РХБ защиты на регулярной основе, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. С этой целью задействовано свыше 200 военнослужащих, а также порядка 50 единиц специальной техники и вооружения.

Справочно: Ежегодно 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Войска? радиационной, химической и биологической защиты — специальные войска в Вооружённых Силах Российской Федерации, предназначенные для защиты Вооружённых Сил от воздействия оружия массового поражения (ОМП) и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники.

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