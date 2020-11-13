13.11.2020 (07:21)

В Амурское общевойсковое объединение ВВО прибыла крупная команда молодого пополнения

В Амурское общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное на территории Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровского края, прибыла крупная команда призывников из разных регионов Российской Федерации.

Более 200 новобранцев были доставлены самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) для доукомплектования соединений и частей Белогорского военного гарнизона.

После выполнения комплекса противоэпидемиологических мероприятий команды были перевезены в сборные пункты Белогорского военного гарнизона, где онибудут в течение 14 дней находиться на карантине, а затем после повторного тестирования на наличие коронавирусной инфекции будут распределены в подразделения.

По окончании высадки команд призывников силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) была произведена обработка транспортного отсека самолета для перевозки призывников.

Всего с начала осеннего призыва было перевезено различными видами транспорта и поступило в соединения и воинские части Амурской общевойсковой армии ВВО около 600 призывников.

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