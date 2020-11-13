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13.11.2020 (07:18)

Более 1,6 тысяч человек отправлены для прохождения военной службы по призыву на востоке России

Для прохождения службы в учебных воинских частях Восточного военного округа на эшелоне в Хабаровск  прибыли более 400 призывников из шести регионов Сибири.

Молодое пополнение на военном автотранспорте, прошедшем специальную обработку, было отправлены в воинские части, где для них подготовлены казарменные помещения в соответствии с требованиями по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций.

С начала осеннего призыва военными комиссариатами на территории, где дислоцируются соединения и воинские части ВВО, уже призвано порядка 6 тысяч жителей Дальнего Востока для прохождения военной службы по призыву.

Воинские части военного округа пополнят жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской и Магаданской областей, а также других регионов страны.

Всего в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу в соединения и воинские части ВВО будет направлено около 7,5 тыс. призывников.

На данный момент уже более 1,6  тысяч новобранцев прибыли для  прохождения военной службы по призыву.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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