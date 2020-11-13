13.11.2020 (07:09)

Новейший минно-тральный корабль для ТОФ «Яков Баляев» впервые вышел на заводские ходовые и государственные испытания в Японское море

Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 «Яков Баляев», который после перехода по Северному морскому пути недавно прибыл во Владивосток, впервые покинул причал достроечной базы Амурского судостроительного завода в столице Приморья и вышел в море на заводские ходовые и государственные испытания.

В ходе серии испытаний, в морских полигонах боевой подготовки ТОФ, экипаж совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов тральщика в море: работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены испытания корабельного оружия.

Тральщик «Яков Баляев», является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение - 890 т, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

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