Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.11.2020 (07:05)

Экипажи самолётов Ту-142мз ТОФ отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника

В ходе проведения плановых полётов экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142мз морской авиации Тихоокеанского флота, взлетев с аэродрома «Каменный Ручей», отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. В ходе практических действий лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации.

Кроме того экипажи Ту-142мз совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине обучили армейской тактической стрельбе
Корабельная десантная группа Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после пятимесячного похода
Подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО производят специальную обработку транспорта для перевозки призывников
Офицеры ВВО в Забайкалье осваивают армейскую тактическую стрельбу

Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false