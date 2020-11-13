13.11.2020 (07:05)

Экипажи самолётов Ту-142мз ТОФ отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника

В ходе проведения плановых полётов экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142мз морской авиации Тихоокеанского флота, взлетев с аэродрома «Каменный Ручей», отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. В ходе практических действий лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации.

Кроме того экипажи Ту-142мз совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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