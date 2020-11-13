13.11.2020 (05:00)
Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений российской миротворческой группировки
Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений российской миротворческой группировки.
За прошедшие сутки самолётами ВТА Ил-76 совершено 20 самолеторейсов. Перевезено 372 военнослужащих, 53 единицы автомобильной и специальной техники.
Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолеторейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.
Вертолеты после транспортировки подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации и перелетели на аэродромы базирования.
Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты и находятся в готовности к выполнению задач.
Подразделения второго батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения населенного пункта Горис.
Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.
Национальным центром управления обороной Российской Федерации выполняется полный комплекс мероприятий по управлению и контролю переброски, развертывания миротворческого контингента Российской Федерации в районах выполнения задач.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76.
В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.