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12.11.2020 (23:36)

Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию оборонного завода в Калуге

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа в соответствии с обращением руководства АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» провели специальную обработку территории и объектов предприятия.

В целях нераспространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в индивидуальных средствах защиты с применением авторазливочных станций АРС-14КМ осуществили дезинфекцию поверхности общей площадью 45 тыс. кв. метров.

Проведённая дезинфекция позволит предприятию продолжить выпуск продукции в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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