12.11.2020 (23:25)
Молодое пополнение Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ приступило к выполнению первых упражнений учебных стрельб в электронном тире
В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск в рамках курса общевойсковой подготовки военнослужащих из вновь прибывшего пополнения проведены занятия по огневой подготовке на базе электронного класса (тира).
Возможности стрелкового тренажера позволяют менять погодные условия времена года, время суток и последовательность появления мишеней.
После сдачи теоретических, тактико-технических характеристик вооружения, основ и правил стрельбы, требований безопасности с оружием, каждый десантник смог отработать практические навыки владения оружием и стрельбы из автомата АК-74 по мишеням на в электронном тире.
После сдачи зачетов и выполнения упражнения контрольных стрельб из учебного автоматического оружия, обучаемые будут допущены к стрельбе из штатного стрелкового оружия на полигоне.