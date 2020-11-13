13.11.2020 (00:00)

В Вооруженных Силах РФ отмечается День войск РХБ защиты

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 102-я годовщина со дня образования войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты.

История современных войск радиационной, химической и биологической защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) – специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, направленных на снижение потерь воинских объединений и соединений, и обеспечение выполнения поставленных им боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от высокоточного и других видов оружия.

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады РХБЗ, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты.

В этом году в войска спланированы поставки более чем 200 единиц современных и новейших образцов специальной техники, среди которых тяжелая огнеметная система ТОС-2, машины РХБ разведки РХМ-6-01, техника для специальной обработки – КДА, машины дымовые – ТДА-3 и другие. С учетом этого в 2020 году доля современных образцов составляет более 70%.

В сегодняшних непростых эпидемиологических условиях военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекционные мероприятия на вновь построенных медицинских центров Минобороны России, предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также социально значимых объектах гражданской инфраструктуры.

При проведении мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе при проведении специальной обработки, широко применяется новая техника - универсальная тепловая машина УТМ-80М, авторазливочная станция АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекционный комплекс МКА ПБА.

В этом году специалисты радиационной, химической и биологической защиты в составе отрядов приняли участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, а также Южной Осетии.



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