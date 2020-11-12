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12.11.2020 (23:10)

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации приступила к обучению группа иностранных военнослужащих

В подмосковном Нахабино на базе Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступила к обучению группа иностранных военнослужащих в количестве 15 человек из Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Обучение проводится по специальностям «специалист в области гуманитарного разминирования», «командир подразделения разминирования», «специалист по организации противодействия самодельным взрывным устройствам» и продлится до 25 декабря. По окончанию обучения будут проведены квалификационные выпускные экзамены с выдачей дипломов государственного образца.

Все практические занятия проводятся на специально оборудованных площадках учебно-тренировочного комплекса преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования. Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах, применяемыми террористами в различных «горячих точках» мира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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