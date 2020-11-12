12.11.2020 (22:48)

Российских военнослужащих отряда РХБ защиты наградили за успешное выполнение задач по борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялся торжественный митинг, на котором российских военнослужащих сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России наградили ведомственными медалями министерства обороны Республики Абхазии за успешное проведение комплекса мероприятий по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики.

На церемонии торжественного награждения присутствовали вице-премьер Республики Абхазии Сергей Пустовалов, начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазии генерал-лейтенант Василий Лунев, советник-посланник посольства Российской Федерации в Абхазии Максим Литвинов, командир российской военной базы Олег Сеньков и другие почетные гости.

Все российские военнослужащие были отмечены ведомственными наградами министерства обороны Республики Абхазии.

В ближайшее время сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота в составе колонны совершит многокилометровый марш на Крымский полуостров в пункт постоянной дислокации.

Работы по дезинфекции социальных объектов в Республике Абхазии проводились в течение месяца. За это время российскими военнослужащими было продезинфицировано более 700 тысяч квадратных метров территорий социальных объектов, мест массового скопления людей и дорог общего пользования. Проведена обработка на территории российской военной базы в Гудаута, на объектах инфраструктуры в городе Сухум, Гулрыпшском, Очамчирском, Гудаутском и Гагрском районах республики, на пограничном пункте КПП "Псоу" и др.

В мероприятиях обработки принимали участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, было задействовано 11 автомобилей РХБ защиты, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Ранее, в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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