12.11.2020 (20:38)

Видеоконференция по безопасности полетов авиации прошла в Ленинградской армии ВВС и ПВО

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялась конференция по безопасности полетов авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Основной целью мероприятия был анализ организационной деятельности должностных лиц соединений и воинских частей по предотвращению авиационных происшествий.

Кроме того, в ходе видеоконференции были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности полетов при организации и выполнении задач по подготовке летного состава к действиям при отказах авиационной техники и нештатных ситуациях в воздухе и на земле. Также рассматривались вопросы метеорологического и радиолокационного обеспечения полетов, организации связи.

Итоги конференции подвели начальник отдела анализа инспекции службы безопасности полетов авиации ВС РФ полковник Руслан Бутуев, а также заместитель начальника войск ПВО и авиации Западного военного округа полковник Виктор Пигарев.

В ходе конференции выработан комплекс рекомендаций и методических указаний по достижению высокого уровня надежности функционирования авиационных систем при решении задач лётной подготовки.

Всего в мероприятии приняли участие более 120 авиационных специалистов соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 26 субъектов запада страны.

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