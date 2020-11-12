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12.11.2020 (20:36)

В Нижегородской области подразделения РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО применили средства аэрозольной маскировки подразделений

В Нижегородской области военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа применили средства аэрозольной маскировки подразделений в рамках сбора с начальниками служб РХБЗ соединений и воинских частей объединения.

Более 15 дымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 смогли обеспечить маскировку мотострелковых подразделений при осуществлении марша механизированной колонны для смены позиций. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.

Всего в сборе привлекается более 350 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО. Все мероприятия проходят под руководством начальника войск РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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