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12.11.2020 (20:32)

В Подмосковье прошли занятия по тактической стрельбе и штурму зданий с разведчиками ЗВО

В Московской области на полигоне «Алабино» разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар в рамках занятия по тактике.

Специальная ударно-тактическая группа провела штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации. В ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов ПК из укрытий, имитирующих естественные городские препятствия.

В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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