12.11.2020 (20:32)
В Подмосковье прошли занятия по тактической стрельбе и штурму зданий с разведчиками ЗВО
В Московской области на полигоне «Алабино» разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар в рамках занятия по тактике.
Специальная ударно-тактическая группа провела штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации. В ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПЯ и пулеметов ПК из укрытий, имитирующих естественные городские препятствия.
В занятиях приняло участие порядка 120 военнослужащих разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.