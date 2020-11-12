12.11.2020 (20:20)

Строительная готовность моста, возводимого военнослужащими ЗВО в Тульской области, превысила 30 процентов

Строительная готовность 60-метрового моста через реку Шатец (н.п. Сергиево, Тульская обл.), возводимого военнослужащими бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, превысила 30 процентов.

В настоящее время военнослужащие продолжают монтаж балок пролётных строений, забивку свай, обустройство опор и т.д.

Всего военнослужащие Западного военного округа возведут пять мостовых сооружений от 12 до 75 метров. Ширина мостовых переходов составит 3,8 метров. Новые мосты появятся в Веневском, Кимовском, Дубенском и Белевском районах. Пятым станет мост через ручей в деревне Грибовка.

Возводимые мостовые сооружения улучшат автодорожное сообщение и соединят десятки населенных пунктов, значительно сократят тысячам жителей расстояние и время в пути до социальных учреждений.

Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа.

Взаимодействие Тульской области с Западным военным округом по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже возведено 14 мостов.

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