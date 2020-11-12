12.11.2020 (20:11)

Командование ЦВО выразило соболезнования в связи с уходом из жизни Героя СССР Бориса Кузнецова

Командование Центрального военного округа и руководство военного комиссариата Республики Татарстан выразило соболезнования в связи с уходом из жизни Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова. Ему было 94 года.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в городе Казани Татарской АССР в семье ремесленника. Он рано остался без родителей, жил и воспитывался у бабушки. Окончил 6 классов и Казанское ремесленное училище.

Служил в Красной армии с ноября 1942 года, окончил месячные курсы сержантов. С мая 1943 года он сражался на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в боях под Ленинградом, в Курской битве, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии, в боях на территории Германии, в штурме Берлина. Он был трижды ранен и контужен, но снова возвращался на фронт.

Командир отделения связи 8-й батареи 791-го артиллерийского полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Степной фронт) сержант Борис Кузнецов отличился при форсировании Днепра. 2 октября 1943 года вместе с отделением на самодельном плоту под огнем противника переправился через Днепр у села Крещатик Черкасского района Черкасской области Украины, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Кузнецову Борису Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Борис Кириллович — участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве

После войны он вернулся в Татарстан и вёл активную общественную работу, был одним из лидеров ветеранского движения, часто встречался с молодежью и участвовал в военно-патриотических мероприятиях Центрального военного округа.

Борис Кузнецов также был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденами Ленина и Красного Знамени и другими государственными, ведомственными, республиканскими и общественными орденами и медалями.

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