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12.11.2020 (19:00)

С начала недели мобильные расчеты ЦВО продезинфицировали более 30 объектов в Самарской области

С начала недели мобильные расчеты оперативного реагирования Центрального военного округа (ЦВО) продезинфицировали более 30 военных объектов и социальных учреждений в Самарской области.

В состав мобильных расчетов вошли специалисты подразделений специальной обработки из состава войск радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой гвардейской армии ЦВО.

Дезинфекции подверглись военные комиссариаты районов и городов, сборный пункт региона, высшее военное учебное заведение в Сызрани, воинские части Самарского гарнизона. Также были обработаны два пансионата. Во вторник дезинфицировали Красноармейский пансионат для престарелых и инвалидов, а сегодня военнослужащие обработали дом-интернат для престарелых и инвалидов «Южный пансионат».

В ходе работ специалисты применяют авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1. Проводится обработка административных помещений, фасадов зданий, дорог и прилегающей территорий.

Дезинфекция выполняется для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Профилактические мероприятия будут продолжены.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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