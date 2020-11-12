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12.11.2020 (18:39)

Капитальный ремонт жилищного фонда Минобороны России в Москве на 2020 год приближается к завершению

Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по г. Москве и Московской области согласно плану капитального ремонта Фонда капитального ремонта г. Москвы завершены работы в пяти многоквартирных домах в Троицком и Новомосковском административных округах, п. Щаповское.

Проведён ремонт фасадов и крыш, специалисты восстановили гидроизоляцию и теплозащитный слой. Выполнен ремонт системы водостоков и проверены места примыкания кровли к карнизам. Кроме того, работники восстановили стыки плит и перекрытий и улучшили шумоизоляцию чердака, осуществили замену газового и электрического оборудования. Все работы выполнены в полном объёме.

Работу по замене электропроводки в двух многоквартирных домах планируется закончить в декабре 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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