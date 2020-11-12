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12.11.2020 (18:23)

С начала осеннего призыва в соединения и воинские части РВСН прибыли более 3 тыс. новобранцев

С начала осеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыли более 3 тыс. новобранцев.
 
Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, — около тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.
 
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях РВСН проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, по окончании которой призывники будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.
 
Все прибывающие для прохождения военной службы новобранцы обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.
 
Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами, которые позволяют звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.
 
Служебная деятельность солдат, проходящих в РВСН военную службу по призыву, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.
 
В осенний призыв 2020 года на комплектование соединений и воинских частей РВСН выделено около 9 тыс. человек нового пополнения.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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