12.11.2020 (16:00)
В армейском корпусе Балтийского флота началась подготовка команд к Армейским международным играм–2021
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота стартовал этап теоретической подготовки команд, которые будут представлять объединение на флотском этапе Армейских международных игр в 2021 году. В корпусе уже сформированы команды для участия соревнованиях.
Отобранные военнослужащие приступили к изучению правил прохождения различных этапов состязаний, а участники состоявшихся в этом году игр помогают в подготовке новичков и делятся приобретенным опытом.
После изучения теоретических аспектов в начале декабря начнется практическая подготовка команд на полигонах Калининградской области.
Командир армейского корпуса Балтийского флота генерал-майор Андрей Рузинский отметил важность успешного выступления команд, сформированных в объединении. Основное внимание уделил подготовке к конкурсам «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж».