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12.11.2020 (15:45)

Один из воинских эшелонов с выпускниками школы техников РВСН из Астраханской области прибыл в Барнаул

Один из воинских эшелонов с выпускниками школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированной в Астраханской области, прибыл в Барнаул (Алтайский край).

На вокзале военнослужащих встретили представители командования Барнаульского ракетного соединения, которые организовали доставку молодого пополнения в расположение воинской части.

По прибытии в ракетное соединение личный состав был размещен в специально оборудованных помещениях на обсервацию. По ее окончании военнослужащие будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Более 100 выпускников школы техников РВСН, получивших удостоверения механиков-водителей пусковых установок и специальных колесных шасси не только МАЗ-543, но и МЗКТ-7930, продолжат дальнейшую службу в подразделениях Барнаульского ракетного соединения.

За летний период обучения в РВСН подготовлено более 2 тыс. младших специалистов. За время обучения военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт.

Командиры и профессорско-преподавательский состав учебных центров, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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