12.11.2020 (15:15)
Еще четыре самолета Ил-76 ВКС России доставили в Армению подразделения 15-й миротворческой бригады для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта
Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России, вылетевшие сегодня утром с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению с целью переброски подразделений 15-й миротворческой бригады для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван.
Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники.
С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 780 военнослужащих, а также свыше 120 единиц техники — бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.
Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Справочно:
Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.