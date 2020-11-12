12.11.2020 (14:00)

Артисты Дома офицеров ЦВО поздравили с 60-летием детский дом-интернат в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артисты Дома офицеров ЦВО поздравили с 60-летием детский дом-интернат в Екатеринбурге

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудники Дома офицеров нашли способ в условиях пандемии провести концерт и благотворительную акцию в подшефном Екатеринбургском детском доме-интернате в день 60-летия учреждения. Праздничные мероприятия прошли под окнами интерната с соблюдением всех противоэпидемических норм.

Из окон и балконов за выступлениями военных танцоров и певцов наблюдали около 80 детей. Расстояние от артистов до зрителей составляло не менее 15 метров. Решение о необычном поздравлении детей в период самоизоляции принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Артисты подготовили и сыграли для детей «Сказку о добре и дружбе» с элементами клоунады и музыкальными номерами, в том числе с использованием балалаек. Во дворе социального учреждения детей развлекали ростовые куклы. Каждому ребенку был вручен сладкий подарок, а дому-интернату военнослужащие подарили телевизор.

«По решению командующего мы не могли не отметить 60-летие дома-интерната, поэтому мы подготовили концертную программу. От имени командования привезли в подарок телевизор, и каждый ребенок получил от нас подарок. Мы восхищаемся работой персонала. Не приехать и не поздравить мы не имели права», - сказал начальник Дома офицеров Станислав Довгалюк.

Директор дома-интерната Наталья Печеник поблагодарила военнослужащих и сотрудников Дома офицеров за устроенный праздник. «Штаб Центрального военного округа стал нашим другом, с каждым праздником военнослужащие приезжают и поздравляют. Хочется выразить огромную благодарность командующему войсками ЦВО генерал-полковнику Лапину Александру Павловичу за его искреннее участие в нашей жизни, за заботу о наших детях, за теплые, дружеские отношения. Спасибо огромное и за праздник. Мы сидим в режиме изоляции, поэтому любые положительные эмоции для нас очень ценны», - сказала она.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице