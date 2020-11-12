12.11.2020 (11:30)
Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта
Министерством обороны Российской Федерации продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта. Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения.
С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники – бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.
Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.
Справочно:
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.