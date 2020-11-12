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12.11.2020 (13:45)

На Черноморском флоте начался сбор командиров подразделений и воинских частей армейского корпуса

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) под руководством временно исполняющего обязанности командира корпуса генерал-майора Дениса Лямина начался учебно-методический сбор с командирами подразделений и их заместителями. Мероприятие проходит на базе соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

К участию в трехдневном сборе привлечено более 100 офицеров из состава подразделений и воинских частей армейского корпуса. Для обеспечения учебного процесса в мероприятии задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

В ходе сбора командиры изучат теоретические и практические этапы проведения занятий по боевой подготовке с личным составом, включая вопросы материально-технического обеспечения и тактические приёмы современного боя.

В рамках мероприятия офицеры выступят в роли экзаменуемых и выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также сдадут нормативы по курсу вождения бронетанковой и автомобильной техники на танкодроме с преодолением различных препятствий.

Всего с командирами подразделений будет проведено 25 практических и 20 лекционных и инструкторско-методических занятий. Также участникам сбора доведут требования к организации боевой подготовки личного состава, которыми военнослужащие командного звена будут руководствоваться в зимнем периоде обучения нового учебного года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Военные сборы , Специальная подготовка
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