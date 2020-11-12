12.11.2020 (13:30)

Военнослужащие танковой армии ЗВО приступили к первому этапу обучения по программе подготовки молодого пополнения

Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа в октябре 2020 года, приступили к первому этапу обучения по программе подготовки молодого пополнения.

Молодые солдаты пребывают на карантине в специальных расположениях, где организованы все условия для быта и начальной военной подготовки военнослужащих. С военнослужащими проводятся занятия по военно-политической подготовке, основам медицинской подготовки, воинским уставам, изучается распорядок дня части, общие обязанности военнослужащих, проводятся беседы об истории и традициях Вооруженных Сил Российской Федерации, теоретические занятия по специальности.

В ходе осеннего призыва соединения и воинские части танковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, пополнит свыше 3 тыс. военнослужащих.

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