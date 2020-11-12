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12.11.2020 (13:15)

Более 500 мероприятий состоялось в танковой армии ЗВО в 2020 году для подготовки командиров всех уровней

Для подготовки командиров всех уровней в гвардейской танковой армии Западного военного округа было проведено более 500 мероприятий, в том числе тактических летучек, групповых упражнений, штабных тренировок и тренировок по управлению подразделениями, а также несколько десятков командно-штабных учений.

Подготовка командного состава была направлена на повышение практических навыков управления соединениями, воинскими частями и подразделениями танковой армии. В ходе мероприятий в 2020 году в соединениях и воинских частях армии особое внимание было уделено постоянному поиску новых нестандартных тактических приемов, готовности систем управления, всестороннему обеспечению подразделений.

Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на качественной подготовке руководителей занятий, учений, тренировок, совершенствовании методического мастерства командиров и начальников всех уровней, а также сержантского состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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