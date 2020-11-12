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12.11.2020 (12:45)

Офицеры пунктов наведения авиации армии ПВО-ПРО готовы к выполнению задач в новом учебном периоде

В период с 10 по 12 ноября в объединении ПВО-ПРО проводятся сборы начальников пунктов наведения авиации и офицеров боевого управления пунктов наведения авиации. В сборах участвовали порядка двадцати офицеров из шести подразделений армии.

С личным составом проведен ряд лекционных и практических занятий по различным направлениям. Помимо этого, осуществлен прием зачетов на допуск к руководству и управлению экипажами с рабочих мест, несению боевого дежурства. По итогам мероприятия, не допущенных лиц среди участников сборов нет.

Подобные мероприятия проводятся дважды в год накануне начала учебного периода и помимо прочего направлены на подведение итогов, планирование мероприятий и постановку задач на грядущее полугодие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Военные сборы , ВВС , ПРО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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