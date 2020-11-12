12.11.2020 (12:45)
Офицеры пунктов наведения авиации армии ПВО-ПРО готовы к выполнению задач в новом учебном периоде
В период с 10 по 12 ноября в объединении ПВО-ПРО проводятся сборы начальников пунктов наведения авиации и офицеров боевого управления пунктов наведения авиации. В сборах участвовали порядка двадцати офицеров из шести подразделений армии.
С личным составом проведен ряд лекционных и практических занятий по различным направлениям. Помимо этого, осуществлен прием зачетов на допуск к руководству и управлению экипажами с рабочих мест, несению боевого дежурства. По итогам мероприятия, не допущенных лиц среди участников сборов нет.
Подобные мероприятия проводятся дважды в год накануне начала учебного периода и помимо прочего направлены на подведение итогов, планирование мероприятий и постановку задач на грядущее полугодие.
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