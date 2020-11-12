12.11.2020 (12:30)

Первым гостем цикла онлайн-трансляций «Профессия – Родину защищать» станет командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш

Первым гостем цикла онлайн-трансляций «Профессия – Родину защищать» станет командующий дальней авиацией, Герой Российской Федерации, заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш. Встреча пройдет 18 ноября в 18.00 на YouTube-канале Московского центра «Патриот. Спорт».

Юнармия совместно с Московским центром «Патриот. Спорт» проведет цикл онлайн-встреч «Профессия – Родину защищать». В рамках проекта школьники смогут пообщаться с российскими военнослужащими, представителями Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск. Ребятам расскажут о военном деле, видах и родах войск в России, особенностях профессионального становления. К онлайн-встречам смогут присоединиться московские юнармейцы в возрасте от восьми до 18 лет.

«Онлайн-цикл “Профессия — Родину защищать” направлен на развитие гражданского самосознания у школьников. Для нас важно, чтобы юнармейцы изучали теорию, участвовали в патриотических проектах и акциях, и общались с наставниками, авторитетными экспертами в области военного дела. Именно поэтому мы приглашаем к участию в наших встречах представителей разных видов и родов войск Российской Федерации. Возможно, что своим личным примером гости помогут юнармейцам с выбором будущей профессии», –рассказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Встречи пройдут в формате онлайн-трансляций. Модераторами станут юнармейцы-юнкоры, которых выберут на конкурсной основе.

Всего запланировано 30 онлайн-трансляций с ноября 2020 по июнь 2021 года.

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