Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.11.2020 (12:15)

Разведчики соединения морской пехоты Балтийского флота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области

В рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие подразделений разведки соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота отработали прыжки на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет».

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров, как в светлое, так и в темное время суток.

Кроме того, морские пехотинцы после приземления оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

До конца недели военнослужащие подразделений разведки совершат порядка 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты в преддверии профессионального праздника провели тактико-специальное учение в Сибири
Командиров батальонов соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО обучили новым методам борьбы с БпЛА
В Дагестане с боевыми пловцами отряда ПДСС проведены учебные стрельбы под водой
Более 15 тыс. огневых задач с боевой стрельбой выполнили артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе в 2020 учебном году

Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ , Боевая подготовка , Воздушно-десантная подготовка , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false