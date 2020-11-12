12.11.2020 (12:15)

Разведчики соединения морской пехоты Балтийского флота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области

В рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие подразделений разведки соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота отработали прыжки на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет».

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров, как в светлое, так и в темное время суток.

Кроме того, морские пехотинцы после приземления оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

До конца недели военнослужащие подразделений разведки совершат порядка 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.

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