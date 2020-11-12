12.11.2020 (12:00)

Специалисты РХБ защиты в преддверии профессионального праздника провели тактико-специальное учение в Сибири

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в преддверии профессионального праздника провели тактико-специальное учение.

В рамках учения личный состав подразделений РХБ защиты перед выдвижением колонны техники в назначенный район провел дозиметрический и химический контроль территории. Во время совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника и преодолели зараженный участок местности. По прибытии в пункт назначения химики развернули места специальной обработки техники и личного состава, а также выполнили задачи по маскировке военных объектов при помощи аэрозольных завес, которые были установлены на площади более 3000 квадратных метров.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице