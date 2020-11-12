12.11.2020 (11:30)

Состоялась очередная отправка в войска со сборного пункта военного комиссариата Хакасии

Накануне для прохождения военной службы по призыву убыли воинские команды из Хакасии в Западный, Центральный и Восточный военные округа. Призывники прошли экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в абаканской городской поликлинике, а затем они прибыли на сборный пункт республики на прошедшем дезинфекционную обработку транспорте военного комиссариата. На входе на сборный пункт всем провели термометрию и выдали новые маски.

Молодые люди прошли медицинскую комиссию, профессионально-психологический отбор, получили военную форму, банковские и персональные электронные карты, а также sim-карты, армейские несессеры, в которые входит около двух десятков предметов личной гигиены. На случай ожидания на сборном пункте для призывников имеется пресса, подобраны военно-патриотические фильмы для просмотра, организовано трехразовое питание.

На сборном пункте несколько раз в день проводится полная дезинфекция помещений силами специально назначенных специалистов воинских частей Абаканского гарнизона.

Перед убытием на железнодорожный вокзал прошло построение на площадке. Для молодых парней прозвучали слова напутствия от военного комиссара Республики Хакасия полковника Андрея Титова.

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