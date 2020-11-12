12.11.2020 (11:15)

Командиров батальонов соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО обучили новым методам борьбы с БпЛА

На Северном Кавказе завершились учебно-методические сборы по дополнительной подготовке командиров батальонов (дивизионов) и их заместителей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Впервые во время сбора военнослужащим ЮВО продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами. На полигонах были оборудованы специальные мишени, подвешенные на высоте между двумя столбами и перемещающиеся между ними с помощью электронных моторов, тем самым имитируя полет беспилотника. Военнослужащим в составе подразделения нужно было определить цель, классифицировать ее и поразить цель из стрелкового оружия.

Также в ходе сбора был проведен ряд практических занятий по огневой подготовке при выполнении стрельб из пистолетов ПМ и автоматов АК-74М, вождению боевых машин, выполнению стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация».

В сборах приняли участие более 150 командиров подразделений, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Офицеры всесторонне изучили вопросы организации боевой подготовки с учетом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения боевых действий на незнакомой местности.

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