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12.11.2020 (11:00)

В Дагестане с боевыми пловцами отряда ПДСС проведены учебные стрельбы под водой

С боевыми пловцами отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) проведено занятие по выполнению учебных практических стрельб под водой из специального оружия на базе учебно-тренировочного комплекса (УТК) в Дагестане.

Одной из основных целей практического занятия являлась последовательная подготовка личного состава к обнаружению и классификации целей под водой. Также в ходе занятия военнослужащие совершенствовали свои навыки по определению дальностей до объектов, подготовке оружия к стрельбе, ведению меткого огня с применением правил стрельбы по целям, стоя на грунте и при плавании с ластами.

Военнослужащие погружались в воду в водолазном снаряжении со штатным подводным стрелковым оружием с боеприпасами, а также глубиномером, ножом, компасом и часами.

В ходе занятия военнослужащие выполнили стрельбы из подводного специального автомата АПС по неподвижной цели с грунта и при плавании с ластами. Во время стрельбы боевые пловцы поразили мишени одиночными выстрелами в водолазном снаряжении для хождения по грунту и короткими очередями из положения, стоя на грунте с руки.

Всего на учебных практических стрельбах на УТК было задействовано около 40 военнослужащих отряда ПДСС КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Спецназ , Водолазы
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